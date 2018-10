Ultra-haut débit, mais pas seulement : voici les cinq choses que la 5G va changer

Hormis quelques détails techniques, on n'ignore plus rien de la 5G, à part peut-être la date précise de son arrivée chez nous, et à quel prix. Les premiers forfaits 5G viennent en effet d'être dévoilés aux États-Unis tandis que la Corée et le Japon y voient l'outil d'une révolution des usages mobiles.





Mais qu'est-ce que cette nouvelle norme va changer à nos habitudes, pour quels usages, et pour quels objets ? La vitesse ne fait pas tout, même si elle sera forcément le premier attrait du nouveau réseau, de quoi la mettre en haut de la liste.