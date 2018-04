Un aérateur de vin et un mixologue connectés, de quoi boire autrement

Cette semaine, dans "Parlons High-Tech", des objets connectés - et français - qui s'attaquent à votre bar. D’abord en réglant un problème que les amateurs de vin connaissent bien: vous ouvrez une bonne bouteille, et là se pose la question: faut-il le carafer, ou pas ? Et la carafer combien de temps ? Et s’il faut le carafer trois heures et que mes invités arrivent dans dix minutes, je fais quoi exactement ? On avait déjà dans le commerce des aérateurs, comme de petits entonnoirs qui oxygènent le vin, voici venu l’ère de l’aérateur connecté ! Il est français, il s’appelle Aveine, et lui fonctionne différemment: avec une application mobile, vous pouvez scanner l’étiquette de la bouteille que vous venez d’ouvrir, l’application dira comment il faut aérer ce vin précisément, s'il aurait fallu le carafer 2, 4 ou 12 heures, et régler l’aérateur en conséquence. Posez-le sur la bouteille, versez, et voilà votre vin aéré comme si vous l’aviez carafé avec l’expertise d’un sommelier, c'est en tout cas c’est la promesse. Prix affiché: un peu plus d'une centaine d'euros.