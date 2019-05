Un an après, qu'est-ce que le RGPD a changé (ou pas) à votre vie privée ?

Dans ce qui va changer dans les mois et années à venir, il y a ce que vous verrez et tout le reste. Le plus visible, ce sera l'évolution de ces petites fenêtres d'information qui s'affichent à chaque visite sur un nouveau site, ces formulaires censés recueillir votre consentement.





Aujourd'hui, les sites peuvent vous afficher une fenêtre détaillée ou un petit bandeau plus liminaire. D'ici à la fin de l'année, la CNIL devrait publier des recommandations plus précises. "C'en sera alors fini de la petite fenêtre que l'on peut faire disparaître en cliquant sur une croix ou un OK", souligne Étienne Drouard. "L'internaute devra répondre à un questionnaire plus détaillé sur ce qu'il accepte en terme de personnalisation ou de pub ciblée. Il y aura cinq questions systématiques et le site ne pourra déposer aucun cookie avant que l'internaute n'ait choisi chaque option".