Bientôt un connecteur unique pour nos smartphones, tablettes et ordinateurs ? L'UE l'exige à tous les constructeurs

C'est là le cheval de bataille du Parlement européen et de la Commission. Ils veulent aujourd'hui forcer les constructeurs à s'accorder sur une norme commune. L'initiative a en fait débuté il y a une dizaine d'années, avec des bonheurs divers. Mais elle arrive au moment où l'industrie toute entière ou presque s'est accordée autour d'un standard de fait : l'USB-C.

Le constat est là : chaque année, nous jetons 53.000 tonnes de câbles et chargeurs divers, ceux de nos smartphones, tablettes et ordinateurs. Des accessoires dont la durée de vie serait souvent identique à celle de l'appareil qu'ils accompagnent. Pour réduire ce gâchis, l'une des solutions serait de ne plus avoir à livrer un nouveau chargeur avec chaque nouvel appareil. Et donc d'encourager la réutilisation des câbles et chargeurs d'une machine à la suivante.

Sans même un coup de pouce du législateur, l'USB -C est paré d'atouts, tant par son design que par ses capacités techniques. D'abord, il fonctionne dans les deux sens, sert tant à la recharge qu'au transfert de données, qu'il peut d'ailleurs assurer à très haut débit. Surtout, c'est déjà le connecteur unique : s'il a été conçu pour assurer les fonctions d'une prise -l'USB-, il peut aussi devenir le connecteur d'un écran externe ou recharger des appareils bien plus gourmands que nos smartphones, les ordinateurs portables par exemple. De quoi expliquer qu'on le trouve aujourd'hui partout ou presque, des smartphones de haute et moyenne gamme aux PC portables de toutes marques.

Pour ceux dont tous les appareils sont déjà passés à l'USB-C, les bénéfices sont immédiats : plus besoin de transporter autant de câbles et de chargeurs que d'appareils. Le chargeur de la Nintendo Switch peut ainsi servir à recharger votre ordinateur, celui de l'iPad Pro à charger un smartphone Huawei ou Samsung. Bref, quand tous s'accordent sur un standard commun, c'est la fin de l'angoisse de la recharge. Dans cet œcuménisme bienvenu, une voix discordante quand même : celle d'Apple. Dans ses déclarations à Bruxelles, l'entreprise à la pomme explique qu'avec l'arrivée du connecteur Lightning, la technologie maison qui équipe tous les iPhone depuis l'iPhone 5 en 2012, elle a créé un écosystème d'accessoires et d'objets connectés à qui elle ne peut pas tourner le dos si vite.