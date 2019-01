Un, deux, trois… et même bientôt 16 capteurs photo sur les smartphones : à quoi ça sert vraiment ?

Mais à côté des appareils affichant de multiples capteurs, il y aussi l’iPhone XR et le Google Pixel 3 qui n’en ont qu’un et figurent pourtant parmi les tout meilleurs appareils photo. Ici, la technologie de pointe est dans le logiciel de traitement de l'image. Isaac Reynolds, manager produit chez Google, explique que le logiciel photo du Pixel 3 et l’intelligence artificielle associée ont été entraînés pour repérer tous les détails qui composent un bon cliché. “Le machine learning est capable d’analyser la scène en repérant des milliers d’éléments, de corriger la couleur, l’autofocus, etc.", résume-t-il. "On n’a pas besoin d’un autre capteur pour améliorer le résultat". Le rendu est immédiat, l’effet de flou sur les portraits aussi bon qu’avec un second capteur. Le mode Vision de nuit du Pixel 3 est capable de voir des détails invisibles à l’œil nu, d’améliorer automatiquement un paysage pour que la luminosité soit parfaite. Un peu de "triche", mais un rendu bluffant.





Le traitement logiciel va de lui-même, sans aide matériel, améliorer la netteté de l’image via notamment le processeur de signal d'image (ISP). De plus en plus présent, le mode HDR (high dynamic range - ou Smart HDR chez Apple) permet d'obtenir un rendu encore plus parfait et détaillé du cliché final (voir vidéo ci-dessous). Le smartphone prend plusieurs clichés simultanés avec une exposition différente et en combine les meilleures parties pour obtenir une image plus lumineuse et plus équilibrée. "Si l’on opte pour des algorithmes plus sophistiqués pour traiter les photos, cela se fait parfois au détriment d’autres fonctions du smartphone comme le temps de déclenchement ou de mise au point de l’appareil, si le processeur n’est pas assez rapide", prévient Nicolas Touchard. Ou bien cela se paie avec le smartphone...