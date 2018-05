Un HomePod plus petit et moins cher, un iPad Pro avec FaceID, un iPhone SE 2 : la WWDC fait le plein de rumeurs

S’il existe bien, HomePod mini pourrait éventuellement faire l’objet d’une annonce lors de la WWDC, la conférence des développeurs organisée par Apple et qui se tient du 4 au 8 juin à San Jose (Californie). C’est ici même, en 2017, que Tim Cook avait évoqué pour la toute première ce produit innovant dans la gamme maison.





La conférence est généralement l’occasion de dévoiler les nouveautés pour les prochains systèmes d’exploitation d’iPhone et iPad (iOS 12 en vue), de montre connectée Apple Watch (WatchOS 5), d’ordinateurs Mac (macOS) et d’Apple TV (tvOS 12). Mais la firme de Cupertino profite aussi de l’occasion pour faire des annonces beaucoup plus grand public comme Apple Music (2015) ou encore un nouvel iPad Pro et des MacBook l’an dernier. Selon les observateurs, 2018 ne devrait pas déroger à la règle, malgré la tenue d’une keynote en mars dernier pour dévoiler son iPad d’entrée de gamme et tout un écosystème pour l’éducation.





Alors, les spécialistes imaginent déjà Tim Cook présenter le nouveau Mac Pro tant attendu par les utilisateurs depuis 2013. Le patron de la marque à la pomme n’a jamais caché qu’Apple travaillait sur un nouveau modèle du célèbre ordinateur cylindrique (qui ne devrait pas le rester). Reste à savoir pour quand. Il se murmure aussi qu’un nouveau MacBook de 13 pouces pourrait pointer le bout de son nez. Ce modèle compact et ultra-fin pourrait ainsi devenir le nouvel entrée de gamme de l’ordinateur portable, en remplacement du non renouvelé MacBook Air qui perturbe parfois la lisibilité de la gamme. On évoque même un produit à moins de 900 euros avec TouchBar et une puce conçue cette fois par Apple comme pour les iPhone et iPad.