Un jour, une idée : Gaël Musquet aide les populations à réagir en cas de catastrophes naturelles

A défaut de prévoir les dégâts des catastrophes naturelles, informer les habitants permet parfois de sauver des vies. Un jeune entrepreneur français s'est lancé ce défi. Gaël Musquet a eu l'idée de créer un réseau de citoyens pour pouvoir anticiper suffisamment les phénomènes météorologiques majeurs. Ces citoyens sont formés à redéployer de manière autonome les lignes Internet, malgré une éventuelle catastrophe naturelle. Un dispositif qui permettra à des familles de redonner des nouvelles et de remonter les besoins du terrain, en nourriture, en eau ou en secours.



23/12/2017