Un jour, une idée : Gaele Regnault crée des applications pour aider les enfants atteints d'autisme

Refusés dans de nombreuses écoles, à cause de la non-qualification des apprenants, les enfants atteints d'autisme ont du mal à intégrer le milieu éducatif. Une jeune maman a trouvé un moyen d'y remédier, grâce aux nouvelles technologies. Gaele Regnault a créé des applications éducatives, ayant pour but d'aider ces enfants à accéder à l'éducation. Direction la Station F à Paris pour en savoir davantage sur cette innovation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.