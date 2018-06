Un parasol qui ne s'envole pas

Le parasol s'envole souvent après un coup de vent, nous obligeant à lui courir après. En observant cela sur les plages et en constatant que les parasols n'ont pas connu d'évolution, deux amis du sud du pays se sont attaqués au problème. Ils ont décidé de créer un parasol révolutionnaire. Inspiré par la forme d'une feuille d'arbre, ce nouveau parasol tient dans un sac à dos et se fixe au sol. Composé d'un pied télescopique en aluminium, il peut être utilisé où l'on veut. Il possède également une double protection anti-UV. Et le panneau solaire intégré au-dessus du voile nous permet de recharger nos téléphones.



Ce dimanche 17 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous montre la dernière innovation en matière de parasol. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.