Une application de réalité virtuelle apprend aux responsables des ressources humaines à licencier un employé

Il s'appelle Barry, il a une tête de senior sympathique, même si l'on sent poindre un soupçon d'inquiétude dans son regard. Et pour cause : si vous avez convoqué Barry dans votre bureau, c'est pour le licencier. Voici le point de départ de ce qui pourrait ressembler à un jeu de rôle, en plus sérieux, une application de réalité virtuelle, développée par Talespin, une start-up californienne spécialiste de la réalité virtuelle et augmentée à l'usage des entreprises.





Comme dans le monde réel, c'est une conversation difficile à avoir. D'autant que l'exercice est forcément semé d'embûches, à la fois humaines, émotionnelles, avec même de potentielles conséquences judiciaires et financières pour l'entreprise. Barry, lui, est humain. Il ne réagira ainsi pas deux fois de la même façon, selon la manière dont lui seront présentées les choses. But avoué de l'exercice : délivrer la mauvaise nouvelle, répondre aux questions de Barry, faire preuve d'empathie et désamorcer toute situation conflictuelle. Dans la pratique, la conversation peut prendre des centaines de chemins possibles, plus ou moins désirables.