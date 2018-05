VivaTech ou le salon de l'innovation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, a rassemblé toutes les entreprises qui font le monde de demain. Au stand de L'Oréal, il y a un miroir dans lequel il suffit de se regarder pour changer directement de teinture ou de coupe. Le groupe espère proposer ce service dans tous les salons de coiffure dans le futur. Un moyen pour les clients de tester leur nouveau look avant de franchir le cap. Néanmoins, on peut tester chez nous via nos téléphones portables. Il s'agit de ''Style My Hair'', une application gratuite, disponible sur toutes les plates-formes.



Ce samedi 26 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous a présenté ''Style My Hair'', une application pour changer de tête. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/05/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.