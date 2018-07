Une application pour vos vacances : WeProov, l'atout sérénité pour faire l'état des lieux de votre logement d'été

Tout est fait pour garantir la sécurité, la fiabilité et la simplicité de l’utilisation. Chaque création de fiche est horodatée, géolocalisée et archivée. Vous pouvez annoter les photos prises et ajoutées pour plus de précision. Il est possible de remplir un dossier à plusieurs utilisateurs. Les états des lieux et autre document sont automatiquement stockés sur le cloud du service. Les professionnels bénéficient d’options supplémentaires.