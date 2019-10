Une attaque informatique de type rançongiciel paralyse les services administratifs du Grand Cognac

PIRATAGE - Depuis maintenant plus de dix jours, la communauté d'agglomération du Grand Cognac est la cible de cybercriminels. Un virus informatique de type de "rançongiciel" paralyse une grande partie de ses services.

Personne n'a rien vu venir. Et pour cause, la combine est bien ficelé : un logiciel malveillant, dissimulé dans la pièce-jointe d’un e-mail ou dans une clé USB, chiffre les données d'un ordinateur et rend inutilisable le réseau informatique jusqu'au versement d'une somme d'argent. Depuis maintenant plus de dix jours, la communauté d'agglomération du Grand Cognac (Charente), qui regroupe quelque 70.000 habitants, est victime d'une attaque informatique de type "rançongiciel" qui paralyse son réseau.

Une première machine avait été infectée dans la nuit du vendredi au samedi 12 octobre, avant que le virus ne se propage sur l'ensemble du réseau interne, bloquant environ 400 ordinateurs. En conséquence, les administrations tournent au ralenti et les employés doivent apprendre à retravailler comme au XXe siècle. Aucun des services publics de la ville n'a dû fermer. Mais les habitants, eux, sont très inquiets pour leurs données personnelles.