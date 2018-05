Une expérience numérique immersive

La teamLab, un collectif japonais composé d'artistes, de mathématiciens, de programmateurs, d'ingénieurs, d'animateurs 3D et d'architectes, présente une exposition immersive interactive. Connu pour ses spectaculaires expositions d'arts numériques, le groupe nous invite à vivre une expérience inédite dans La Grande halle de la Villette du 15 mai au 9 septembre. En entrant dans l'immense salle de 2 000 mètres carrés, les images sont projetées partout, même sur nous. On peut également faire des dessins qui prendront vie, après être diffusés dans ce milieu fantasque. Un concept que les enfants adorent. La visite est à quinze euros pour les adultes et cinq euros pour les enfants.



Ce dimanche 20 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir l'univers numérique créé par le collectif japonais teamLab. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/05/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.