Une navette autonome circule à Verdun

Au milieu des voitures, des piétons et des cyclistes, une navette autonome s'est frayé un chemin tout seul dans les rues de Verdun, dans le département de la Meuse. Pendant trois mois, elle sera testée dans le centre-ville. Et même si son parcours est déterminé à l'avance, elle est capable de s'adapter en permanence grâce à des détecteurs d'obstacles.



