Vacances à l'étranger : ces applications qui aident à passer la barrière de la langue

Pour ceux qui voyagent à l'étranger cet été, et qui craignent de devoir parler la langue locale, le téléphone peut devenir le meilleur ami. Ces dernières années, les applications de traduction restaient approximatives. Mais en cette année 2019, elles sont devenues de plus en plus performantes, traduisant cent milliards de mots par jour, dans le monde entier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.