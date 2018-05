On a testé les nouvelles Spectacles, les lunettes-caméra de Snapchat

Il faut toujours disposer d’un compte Snapchat pour envoyer vidéos et photos à vos amis ou les publier dans votre story. Les Spectacles peuvent stocker jusqu’à 150 vidéos de 10 secondes ou 3 000 photos. L’importation se fait dans la rubrique Memories de l’appli en wifi et bien plus vite qu’avant (3 secondes contre 9). Il n’est en revanche toujours pas possible de transférer sur un autre réseau social. Pour cela, il vous faudra enregistrer les contenus dans la pellicule de votre smartphone, mais ceux-ci auront un rendu circulaire et vous ne pourrez pas les publier en grand format.





Utiliser les Spectacles restent d’une très grande facilité. Filmer ou photographier quasiment mains libres est agréable et pratique. Il faut s’habituer à garder la tête stable lorsqu’on filme pour éviter le mal de mer car les Spectacles n’ont pas encore de stabilisateur intégré… Dommage que l’on ne puisse filmer plus de 30 secondes. Mais faire plus long n’est pas dans l’ADN de Snap, le spécialiste de l’éphémère. Si le produit vous plaît et que vous n’êtes pas un grand amateur du réseau au petit fantôme, vous pourrez toujours obtenir là un moyen pratique et ludique de faire de la photo ou de la vidéo. Il reste que le prix, qui a pris 25 € par rapport à la version 1, peut s’avérer un peu dissuasif (175 €), même s’il y a du mieux dans la proposition et que le côté fun est toujours là.