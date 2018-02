Visitez le château de Versailles comme au temps de Louis XIV grâce à la réalité virtuelle !

Le Château de Versailles est l'un des monuments les plus visités de l'Hexagone, avec plus de 7 millions de visiteurs par an. Il propose désormais une nouvelle exposition vous permettant d'arpenter le lieu comme au temps de Louis XIV, à l'aide de casques virtuels. Revivez, comme nous, une réception des ambassadeurs du royaume de Siam, l'ancêtre de la Thaïlande, en 1686, casque sur la tête, capteurs dans les mains - dépaysement garanti ! Face au résultat - et à l'engouement des visiteurs du château - d'autres expériences de réalité virtuelle sont prévues. Foncez-y, vous n'allez pas être déçu (et en plus, c'est gratuit !)