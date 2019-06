Valeur du cours, usage, respect de la vie privée... : ces questions que pose Libra, la crypto-monnaie de Facebook

Mais alors, quel intérêt Facebook a-t-il de lancer un projet dont il ne restera pas maître ? En fait, Libra rejoint la vision du futur de Facebook tel que la détaillait Mark Zuckerberg il y a quelques mois : un Facebook moins fondé sur le site, sur le réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui, et plus sur les communications privées et sur des services, le paiement en tête. À détailler le fonctionnement de Libra, on remarque que Mark Zuckerberg a eu l'intelligence de comprendre qu'une crypto-monnaie intégrée à Facebook et dont il aurait pu contrôler le fonctionnement et l'usage aurait souffert des mêmes problèmes de confiance que le reste de l'entreprise aujourd'hui.





En détachant visiblement Libra de Facebook, l'entreprise reste l'initiatrice du projet et demeurera quoiqu'il arrive au cœur de son écosystème, et la première à l'utiliser à grande échelle, au travers de ses applications de messagerie, et de son propre porte-monnaie (voir ci-dessous). En créant une monnaie virtuelle ouverte à tous, Facebook s'est surtout assuré que personne, et aucun de ses grands concurrents, ne le fasse à sa place.