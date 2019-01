Ventes d'iPhone en berne : Apple revoit ses prévisions à la baisse, l'action dévisse

Du côté des bonnes nouvelles, car il en fallait aussi pour rassurer les investisseurs, Tim Cook s’attend tout de même à une légère croissance des revenus par rapport au T4 2018. Il explique aussi que les autres produits (Apple Music, iCloud, accessoires, Apple Watch, iPad, etc.) ont augmenté de près de 19 % en un an. Les services sont sans doute le nouvel eldorado d’Apple, ils lui ont rapporté près de 11 milliards de dollars au cours du trimestre.





"Notre parc de périphériques actifs a atteint un nouveau sommet : plus de 100 millions d’unités activées en 12 mois. De plus en plus d'appareils Apple sont utilisés, ce qui témoigne de la loyauté, de la satisfaction et de l'engagement de nos clients", se félicite l’homme fort de Cupertino qui conclut : "Alors que nous sortons d'un trimestre difficile, nous sommes plus que jamais confiants dans la force fondamentale de notre entreprise. Apple a toujours utilisé les périodes d'adversité pour revoir son approche, tirer parti de sa culture de la flexibilité, de l'adaptabilité et de la créativité pour en sortir meilleur. Apple innove comme aucune autre entreprise sur la planète et nous ne mettrons pas le pied sur le frein."





Cela n’a cependant pas empêché l’action de finir la journée à la baisse de plus de 8%, entraînant à sa suite tout Wall Street et de nombreuses bourses.