VIDÉO 360 - Dans l'atelier du couturier geek Julien Fournié

Geek jusqu’au bout des doigts, le créateur français Julien Fournié n'utilise plus que son iPad Pro pour dessiner les créations de ses nouvelles collections. Depuis trois ans, le "Frenchy" conjugue la mode au futur et a relégué sa boîte de crayons et son carnet de croquis tout au fond du placard. "Il m'a fallu un mois et demi pour m'habituer et maîtriser complètement la technique du stylet. Maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière", reconnaît le designer, dont la maison fait partie depuis un an et demi du Gotha de la haute-couture française.





L’an dernier, Tim Cook, le patron d’Apple, lui a justement rendu visite dans son atelier parisien, devenu une sorte de laboratoire de recherche au sein duquel il expérimente les outils technologiques qui révolutionneront la mode de demain. "Je suis né à l’ère de l’Amstrad CPC 6128 [ndlr : un des premiers micro-ordinateurs commercialisés en France] et de la NES, la mythique console de Nintendo. Comme beaucoup de gens de ma génération, j’ai grandi avec la technologie et les films de super héros de Marvel. Cela fait partie de mon ADN", confie Julien Fournié.