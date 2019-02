VIDÉO 360 - Du jeu vidéo au 7e ciel, le rêve concrétisé de Mélanie Astles, pilote de haut vol

Dans sa dernière déclinaison sortie en janvier, Ace Combat 7 Skies Unknown, le jeu de Bandai Namco permet de se projeter un peu plus dans l'enfer du combat aérien grâce à trois épreuves disponibles en réalité virtuelle (sur Playstation 4 uniquement). Soumise à la phase de test, Mélanie Astles en ressort ravie : "C'est assez fou, on s'y croirait vraiment. Je peux bouger la tête et regarder autour de moi, c'est le même circuit visuel que dans mon avion en pleine voltige", s'enthousiasme-t-elle. Et quand on lui ajoute un véritable joystick avec un accélérateur pour voir si la simulation est totale, elle est bluffée. "C'est assez dingue de voir à quel point, avec le casque de réalité virtuelle sur la tête et les commandes, on a l'impression d'y être", lâche-t-elle.





Après avoir fait ses gammes sur Ace Combat 4 avant de continuer aujourd'hui à s'entraîner sur Ace Combat 7, la boucle est donc quelque part bouclée pour Mélanie Astles . "Ah si on avait eu ce rendu-là à l'époque…", glisse-t-elle. Pour la championne de voltige, le jeu vidéo de simulation ne se veut cependant pas un outil de formation, mais un bon moyen de s'initier et de travailler ses réflexes. "Les jeunes pourront presque apprendre piloter avec le jeu avant de savoir piloter pour de vrai", avance-t-elle. Elle est en tout cas l'exemple d'un mariage bien réussi entre le jeu vidéo et la réalité.





ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN - Disponible sur PS4, Xbox One et PC - PEGI 12

Joystick T. Flight Hotas 4 Ace Combat 7 - Pour PS3/PS4, Xbox One et PC - Prix : 79 €