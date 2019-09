VIDÉO 360 - Journées du patrimoine : partez (re)découvrir Notre-Dame de Paris plus vraie que nature

VISITE – A l’occasion des Journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end, vous allez pouvoir vous rendre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus de cinq mois après l’incendie qui a pourtant ravagé le monument. Grâce à un partenariat entre l’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft et l’Unesco, les visiteurs parisiens vont en effet pouvoir se balader dans l'édifice en réalité virtuelle.

L’immense portail à peine franchi, voilà la nef qui se dévoile devant vous. Vous levez la tête et les voûtes sont là, intactes. La lumière illumine le vitrail et fait jouer les couleurs sur le marbre de la cathédrale. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien au cœur de Notre-Dame de Paris et vous n’avez qu’à admirer les lieux en tournant la tête autour de vous. A vous la découverte de l’intérieur, du transept, des allées du premier étage ; à vous la possibilité d’admirer Paris depuis les beffrois ou au plus près de la flèche de Viollet-Le-Duc et de la toiture en chêne, la célèbre Forêt qui s’embrasa un soir d’avril et dont il ne reste aujourd’hui plus rien. Et pourtant, elle est là, sous vos yeux. Ou plutôt, dans votre casque de réalité virtuelle.

Cette prouesse, on la doit aux équipes d’Ubisoft. Pour Assassin’s Creed Unity, sorti en 2014 et qui se déroulait pendant la Révolution française, l’éditeur français avait placé Notre-Dame de Paris au cœur du jeu dans une reconstitution frappante de réalisme. Un travail ultra-documenté et minutieux qui a fourni une large base de données visuelles.