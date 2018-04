5G, intelligence artificielle, nanotechnologies : comment ces innovations vont bouleverser notre vie

La prochaine grande révolution sera la 5G. Ce réseau internet, très rapide et très économe en énergie, permettra à environ 1 million d'objets au kilomètre carré de se connecter et de communiquer entre eux. Par exemple, la montre d'un piéton signalera sa présence pour traverser la rue, les feux se mettront alors au rouge pour les voitures. Les véhicules autonomes seront prévenus et freineront mais informeront aussi les voitures derrière eux.