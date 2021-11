Alimentation, agriculture : découvrez, en 3D, comment se nourrira l'humanité demain

Notre planète compte actuellement 200.000 terriens de plus par jour et la population mondiale pourrait atteindra dix milliards d'ici à 2050. Le secteur de l'alimentation va donc devoir nourrir davantage de personnes, en polluant moins, considérations écologiques oblige. Alors, l'une des solutions passe par les conteneurs, explique notre journaliste Louis Bodin pour le 20H de TF1.

Dès lors, "si on fabrique cette usine à proximité, par exemple, d'une ferme aquacole, on va pouvoir utiliser ces insectes pour nourrir des saumons ou encore des crevettes. Cet élevage sera beaucoup plus productif et présentera de meilleures saveurs", souligne Louis Bodin.