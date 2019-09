Nouveaux iPhone : photo renforcée, joli design mais aussi quelques bémols, nos premières impressions

PRISE EN MAIN – Les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ont été officiellement dévoilés mardi lors de la keynote de rentrée d’Apple à Cupertino. Nous avons pu les approcher pour avoir une première impression de ces smartphones qui jouent la carte de la continuité, mais avec un changement de taille sur la photo.

Sans surprise, les trois nouveaux appareils reprennent le design institué depuis l’iPhone X en 2017 et les dimensions d'écran des modèles 2018. On notera juste que le vert est la couleur de l'année, en version pastel sur l'iPhone 11 (6,1 pouces), nouvel engin d'entrée de gamme, et en mat pour les iPhone 11 Pro (5,8 pouces) et 11 Pro Max (6,5 pouces) -nouveaux noms voulus pour se démarquer du modèle basique, même s'ils ne sont "pas seulement réservés aux professionnels".

Grâce à ces ajouts, l’iPhone a notamment désormais la capacité de zoomer et dézoomer plus facilement. A vous les paysages plus larges ou les détails en gros plan, mais aussi les photos ou selfies de groupe. L’iPhone 11 détecte automatiquement plusieurs visages et, de lui-même, élargit le champ de vision. Cela servira aussi bien en photo qu’en vidéo et même pour les selfies. Apple offre d’ailleurs aux aficionados de cette dernière tendance le "Slofies", c'est-à-dire la possibilité de se filmer en slow-motion grâce aux améliorations de la caméra TrueDepth qui peut à présent filmer en 4K.

C’est finalement au dos de chaque modèle que l’on voit se dessiner la véritable innovation de l’année. La photo a en effet droit à un coup de jeune sous la forme de l’ajout d’un capteur supplémentaire. L’iPhone 11 arbore ainsi désormais un double objectif avec l’ajout d’un capteur ultra grand-angle de 120° au capteur principal. On retrouve ce même capteur comme troisième lentille sur les iPhone 11 Pro en complément du capteur principal et du téléobjectif , le tout dans un nouveau design carré qui ne plaira pas à tout le monde. Sur l’iPhone 11, l’appareil photo paraît d'ailleurs plus protubérant que sur les iPhone 11 Pro où il semble mieux se fondre au dos.

Enfin, le mode nuit, longtemps point faible de la firme de Cupertino, arrive. Que ce soit en extérieur de nuit ou dans des intérieurs sombres, le smartphone ajuste ses réglages plus facilement avec trois capteurs ou signale le besoin d’un temps de pose rallongé. La vidéo n’est pas en reste. Il est désormais possible de profiter d’outils d’édition en cours d’enregistrement (ajout de filtres, recadrage, etc.) et d’un zoom audio qui adapte le son à la distance du sujet filmé. On apprécie aussi la possibilité de basculer facilement du mode photo à la vidéo en gardant son doigt appuyé sur le bouton (comme dans les stories Instagram).

A l’intérieur de cette nouvelle série, on trouve le processeur A13 Bionic toujours plus puissant et plus rapide que le précédent et surtout moins énergivore. Les trois iPhone pourront ainsi compter sur une autonomie accrue (1 heure supplémentaire pour l’iPhone 11 par rapport à l’iPhone XR, 4 heures pour l’iPhone 11 Pro et 5 heures pour l’iPhone 11 Pro Max par rapport aux iPhone XS et XS Max). Grâce à un chargeur 18 W, le 11 Pro Max pourra également se recharger plus rapidement (50% d'autonomie récupérée en 30 minutes).

Si Apple a déjà fait le choix de la compatibilité avec le wifi 6, future norme plus rapide de connexion internet, on regrettera que Tim Cook et les siens aient cependant fait l’impasse sur le port USB-C pour remplacer le connecteur Lightning. Autre bémol : l'absence de la 5G et du "partage de charge" qui permet de recharger sans fil un autre appareil au dos. Des innovations que la firme californienne se garde sous le coude pour l’an prochain.