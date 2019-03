VIDÉO - Apple lance son offensive contre Netflix : que va proposer Apple TV+ ?

C'était l'annonce tant attendue : Apple a désormais son offre de contenus originaux. Baptisé Apple TV+, il s'agira d'un service d'abonnement avec un accès illimité à des programmes, des séries, des films et des documentaires exclusifs. Face à la puissance de frappe de Netflix et d'autres services similaires déjà présents, la marque à la pomme a décidé de la jouer strass et paillettes, promettant "le nouveau lieu où l'on trouve les contenus les plus créatifs et originaux au monde".





On le savait depuis longtemps, les plus grands noms d'Hollywood ont été embarqués dans le projet. Et ils ont d'ailleurs été nombreux à venir soutenir le futur service d'Apple dans un numéro très glamour et surtout très "Show Time", comme promis par l'invitation.