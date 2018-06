VIDÉO - Comment nettoyer son smartphone (pour qu'il ne soit pas un nid à microbes)

On l’emporte avec soi à peu près partout : dans son lit, à table, dans le bain et même aux WC. On ne quitte plus nos smartphones, à tel point qu'ils accueillent plus de bactéries que la cuvette des toilettes. En 2013, des étudiants britanniques en bactériologie avaient publié une étude démontrant que les microbes qui se nichent sur nos appareils sont capables de provoquer des intoxications alimentaires, des rhumes, voire d'entraîner une infection.





Pour ces bestioles microscopiques, les smartphones sont des paradis dans lesquels elles trouvent la chaleur nécessaire à leur prolifération. Le plus souvent, elles s’accrochent à vos mains et se baladent jusqu’à votre nourriture pour ensuite venir se loger dans votre bouche. La transmission peut aussi s’effectuer via les oreilles, les narines, les coupures et les éraflures.