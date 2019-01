VIDÉO - Au Japon, l'hôtel aux robots vire ses droïdes et revient à l'humain

Dès son ouverture au printemps 2015, le Henn na Hotel de Nagasaki faisait figure de curiosité. Imaginez, un hôtel où l'homme serait remplacé partout ou presque par des robots, dès l'accueil. Des robots parfois surprenants, comme ces deux dinosaures qui gèrent l'arrivée des nouveaux clients. Ou encore un robot industriel à bras articulé qui range votre valise dans la bagagerie et un robot concierge qui répond à vos questions sur le quartier, les transports, les attractions et les restaurants à visiter. Seule intervention humaine : la sécurité et le changement des draps, payant d'ailleurs. En tout cas, c'était l'idée...





Le problème, c'est que la robotisation du service au client n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a les robots qui ne comprennent pas vos questions, ceux qui tombent en panne, les robots garçons d'étage qui n'arrivent pas à se croiser dans un couloir sans accident. Et puis il y a tous les assistants vocaux installés dans les chambres, qui avaient tendance à se réveiller au milieu de la nuit, tentant de répondre aux ronflements du client.