VIDÉO - Aubergine, parapluie, cerise... Savez-vous parler sexe dans la langue des emojis ?

Parfois, un emoji vaut mieux qu'un long discours. Auparavant, on n’avait que les mots pour communiquer par textos. Et, il faut bien l'avouer, c’était loin d'être évident, voire même un peu embarrassant, lorsqu’il s’agissait de parler de sexe. Heureusement, il y a aujourd'hui ces pictogrammes venus du Japon qui ponctuent nos conversations, que ce soit pour exprimer une émotion ou pour éviter un quiproquo. Reste qu’il n'existe aucun symbole pour faire monter le désir ou exprimer un sentiment d’ordre sexuel. À moins d'avoir un peu d'imagination ! Et les millenials n’en manquent pas