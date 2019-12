Automobile : la réalité virtuelle au service du design

Chez Citroën, on dessine de moins en moins au feutre, de plus en plus au stylet et même avec des manettes. Avec la réalité virtuelle, la marque n'a pas besoin d'attendre la construction physique de la voiture pour vérifier toutes ses proportions et son esthétisme. ce qui permet un gain de temps pour plus de liberté qu'avant dans la création. Le constructeur peut ainsi faire beaucoup plus de propositions. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



