Avec "Pluribus", l'intelligence artificielle se lance à l'assaut du Poker... et bluffe déjà les pros

Il s'appelle Pluribus. Son nom ne vous dit rien, mais c'est déjà la terreur des pros du poker, et pour cause. Pluribus est un logiciel né à l'université américaine de Carnegie Mellon. Une intelligence artificielle qui grimpe une marche vers la suprématie dans un jeu que personne ne la voyait conquérir à court terme : le poker.





On pourrait y voir une suite logique des avancées de la machine, qui bat couramment des joueurs humains aux échecs, et plus récemment au jeu de Go, et on aurait tort. Ces deux derniers sont, à deux échelles différentes, des exercices de pure statistique, même complexe. Le talent de la machine est ici d'arriver à évaluer les milliers, millions, milliards de possibilités et d'issues possibles, pour choisir la meilleure. Au poker, si les probabilités sont cruciales pour chaque décision de jeu, ce n'est que la moitié de l'équation, le reste tenant à la pure psychologie, à la capacité à décoder le style de jeu de ses adversaires, agressifs, erratiques, conservateurs parfois.