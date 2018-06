VIDÉO - Avec "Stuntronics", Disney invente le robot-cascadeur

Ce sont des robots très spécialisés qui viennent d'être dévoilés à Los Angeles, des machines autonomes pensées par Disney Imagineering, le laboratoire de recherche et développement de Disney, qui travaillent sur toutes les attractions, les effets visuels et les créatures robotiques que l'on trouve dans certains films, et dans la douzaine de parcs Disney présents dans le monde entier. Des parcs qui se trouvent aujourd'hui dans une position inconfortable, face aux blockbusters qu'alignent les studios de leur maison-mère.





Comme l'explique à nos confrères de Techcrunch l'un des responsables du projet, ce que le spectateur peut voir aujourd'hui dans Star Wars ou dans une production Pixar ou Marvel définit ses attentes quand il découvre les attractions des parcs. Et si les acrobaties des films sont pour l'essentiel le travail des effets spéciaux, il faudra bien des robots pour les reproduire dans la réalité des parcs Disney.