VIDÉO - Batterie, empreinte digitale... les trouvailles de la valise connectée made in France

Second souci : la serrure. Jusque-là, deux solutions : soit de toutes petites clés - si faciles à perdre - ou plus généralement des serrures à code qui prennent un peu de temps à ouvrir… quand on n'a pas oublié le code entre deux voyages. Ici, rien de tout cela, la serrure s’ouvre avec votre empreinte digitale, sur un petit lecteur caché sur le haut de la valise. On peut y stocker les empreintes de plusieurs doigts, ou celles d'autres personnes avec qui vous partagez votre valise, par exemple.





Dernier souci, peut-être le plus courant : vous partez en voyageant léger, et puis vous faites du shopping, vous rapportez des cadeaux, et soudain, votre valise devient trop petite. C'est là que Xtend justifie son nom de baptême, la valise est extensible, avec un soufflet dépliable qui ajoute 50% de capacité au bagage. Seul bémol : elle dépasse alors la hauteur limite d'un bagage cabine. Vous pourrez donc l'enregistrer en soute. Une housse de protection est livrée avec, pensez juste à retirer la batterie de son logement, elle ne peut voyager qu'en cabine.





Si le design de la valise est haut de gamme, son prix l'est aussi : comptez un peu moins de 600 euros pour ce premier modèle, qui en annonce probablement d'autres.