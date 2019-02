VIDÉO - Bluffant et flippant à la fois : ces visages troublants n'existent que grâce à l'intelligence artificielle !

Ces images sont en fait le produit d'un projet de recherche sur une technologie au nom un peu barbare, les "Réseaux Antagonistes Génératifs". Deux algorithmes y sont mis en compétition : l'un génère une donnée, ici un trait ou une partie du visage, l'autre essaye de comprendre si ce qu'il voit semble naturel ou issu de l'autre algorithme. Dans cette version, le principe est amélioré en affinant la résolution de l'image, les traits du sujet, à chaque nouveau round. Cela peut prendre un temps fou, mais les résultats sont bluffants.





Forcément, du faux si réaliste pose nombre de questions, sur son usage d'abord. Il y a les utilisations bénignes : on imagine bien comment tout à coup une agence de publicité pourra trouver le portrait parfait pour une affiche, à la demande, et sans avoir besoin de payer un mannequin ou un comédien. Quand on saura les animer, ces portraits deviendront aussi des acteurs virtuels, pour le film, la télé, ou le jeu vidéo. Le problème, ce seront les faux, invérifiables, puisque personne ne pourra se reconnaître dans la photo et crier au détournement. Surtout, ces contrefaçons seront difficiles à détecter, et pour cause : si ces portraits sont là, c'est parce que pas à pas, un algorithme a pu être persuadé qu'ils étaient naturels.