VIDÉO - Bug du 6 avril 2019 : comment savoir si mon appareil GPS va survivre ?

Pour se repérer dans l’espace, une puce GPS a en effet besoin de recevoir les signaux d’autant de satellites GPS que possible, des signaux qu’elle va trianguler pour trouver sa position, en calculant le temps de décalage entre chaque signal par rapport à son horloge. Rappelons que le temps, pour un GPS, est une valeur cruciale. Or, dans cette horloge justement, les semaines ont un numéro, codé sur 10 bits, assez pour aller de zéro à 1023, mais pas plus loin.





Passé 1023, on repasse donc à zéro. Un millier de semaines, ça laisse le temps de voir venir, n'est-ce pas ? Oui et non, la dernière fois que le compteur est retombé à zéro, nous étions en 1999, époque à laquelle le GPS était encore un outil assez limité, et une option onéreuse pour l’automobile.