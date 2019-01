VIDÉO - Tourner des vidéos plus "pro", à des prix d'amateur

Votre smartphone est formidable. Il sait tourner des vidéos à tout moment, dans une qualité devenue impressionnante, et de plus en plus souvent en 4K. Que demander de plus ? Peut-être des images plus stables, et plus créatives. Si l'essentiel des smartphones de génération récente embarquent des fonctions de stabilisation d'image pour éviter les photos bougées et les vidéos qui tremblottent, rien ne remplacera une vraie caméra stabilisée.





C'est le crédo de DJI, le géant du drone qui produit aussi des caméras stabilisées ou des stabilisateurs pour smartphone, et qui a sorti à l'automne son Osmo Pocket, une toute petite caméra, qui tient vraiment dans la poche, peut tourner ses images connectée ou non au smartphone, grâce au tout petit écran qui permet de mieux contrôler son cadre. À l'usage, la simplicité impressionne, on peut vraiment dégainer l'appareil et tourner en quelques secondes, des images toujours stables, que l'on tourne devant soi ou en mode 'selfie', auquel cas le système reconnaîtra votre visage et fera en sorte de toujours vous placer au centre du cadre.