VIDÉO - Ce robot est capable d'ouvrir une porte : fascinant, mais tout de même un peu inquiétant...

Les mois, les années passent, et les avancées technologiques se font de plus en plus importantes, notamment en matière de robots. Le dernier en date, fabriqué par l'entreprise américaine de robotique Boston Dynamics, est lui muni de nouvelles fonctionnalités pour le moins étonnantes. Dans une vidéo publiée par ces dernières heures, un robot quadripède de ce laboratoire autrefois détenu par Google et récemment racheté par le Japonais Softbank vient en aide à un de ses congénères pour accéder à une pièce voisine.





A l'aide d'une pince articulée, il parvient sans difficulté à ouvrir la porte et à laisser l'autre robot, orphelin de pince, passer de l'autre côté de la porte. Une prouesse fascinante mais tout de même un peu inquiétante, car elle laisse présager des performances et de l'influence sans doute grandissante dans notre quotidien des machines dans années à venir. Pour rappel, il y a quelques mois, un robot de ce type avait réalisé un salto absolument parfait lors d'un entraînement digne de camps militaires...