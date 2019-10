REPORTAGE - Salon de l'innovation de Tokyo : des capteurs à la 5G, la médecine passe à l'ère "cyborg"

SANTÉ CONNECTÉE - En imaginant tous les aspects de nos vies futures, les Japonais déroulent une vision impressionnante de notre santé à l'ère des capteurs et du très haut débit omniprésents. Toutes les briques technologiques ou presque sont déjà là, il n'y a plus qu'à les assembler. Nous avons pu tester quelques-uns de ces engins dans les allées de Ceatec, le salon des nouvelles technologies.

En lui permettant de regarder droit devant lui, sur un grand écran 4K, en zoomant à volonté, la caméra ménage ses cervicales. Mais elle permet surtout à tous les autres participants à l'opération de visionner la même chose, au même moment. Le potentiel réel de l'innovation prend surtout tout son sens quand on déroule le fil de ce que permet Orbeye. Car si l'on connecte cette caméra à un réseau à très haut débit -la fibre aujourd'hui, la 5G pourquoi pas demain-, l'écran du chirurgien n'aura plus besoin d'être fixé au mur du bloc opératoire. Il pourrait soudain se trouver à l'autre bout de la ville, du pays, voire au-delà des océans. Bref, partout où se trouverait le meilleur chirurgien pour la spécialité très précise que demande l'opération.

C'est une caméra, baptisée Orbeye, pensée par Sony et Olympus. Une caméra 4K, presque banale, avec la résolution vidéo d'un simple smartphone récent. Une caméra pensée pour répondre à un problème très prosaïque des chirurgiens, mais qui préfigure une chirurgie largement repensée. Le problème à régler, c'est celui de la posture du praticien, penché sur son patient, avec des "lunettes-loupes" pour voir en détail le vaisseau à opérer, la tumeur à retirer. Une position pas très confortable, et une opération que seul le chirurgien voit de près.

Et à Tokyo, tout ce que le salon Ceatec consacré aux nouvelles technologies présente autour de la santé connectée fonctionne un peu sur la même logique. Avec Orbeye, on peut donc déporter les yeux du praticien. Reste à faire le même pour ses mains. Et c'est justement là qu'arrive, quelques stands plus loin dans les allées, une autre innovation : le premier télé-robot tactile.

On avait déjà vu des mains robotisées commandées à distance. Celles-ci ajoutent un retour haptique, un sens du toucher au bout des doigts. Tout ce que la main télécommandée ressent, l'opérateur le ressentira aussi dans ses gants à lui. Nous avons essayé l'engin : c'est confondant. Même sans voir l'image de ses mains robotisées, on ressent bien l'objet que l'on tient dans la main, son contact, la résistance des surfaces. Couplé avec une caméra comme Orbeye, c'est bien l'avenir de la télé-chirurgie que l'on vient de toucher du doigt.