VIDÉO - Salon de l'électronique de Las Vegas : des écrans géants, pliables... et invisibles

Le seul truc, c'est la flexibilité de l'OLED, dans un écran qui semble pourtant bien rigide et sans courbure quand il sort de sa cachette. En résumé, LG vient juste, en toute modestie, de réinventer l'intégration du téléviseur dans la déco du salon. Cela n'était pas arrivé depuis plus de vingt-cinq ans et les premiers écrans plats.





Évidemment, et comme chez Samsung, on craint un peu de découvrir la douloureuse. Les prix n'ont pas été communiqués par LG. Mais, sans surprise, ils seront à cinq chiffres, plus élevés encore que le téléviseur 8K de 88 pouces également lancé lors de ce Salon de l'électronique grand public, et que cet écran déroulable a quelque peu éclipsé.