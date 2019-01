VIDÉO - Salon de l'électronique de Las Vegas : un robot en plus, un boulanger en moins ?

DANS LE PÉTRIN - Découverte presque sacrilège au CES, le salon de l'électronique grand public de Las Vegas : le premier robot qui se prend pour un boulanger, capable de produire un pain convaincant de manière 100% autonome. Et en plus il est américain. Il ne manquerait plus qu'il apprenne à faire une baguette. Un reportage de notre envoyé spécial.