Salon de l'électronique de Las Vegas : à quoi ressembleront les téléviseurs de demain ?

À Las Vegas, le CES, le salon de l'électronique grand public, présente des téléviseurs innovants qui s'inspirent entre autres de la téléphonie mobile. La flexibilité y est à la mode. Certains écrans sont pliables et enroulables, d'autres sont pivotables pour regarder les images à l'horizontale comme à la verticale. Mais l'attraction principale est "The Wall". Avec 7,5 m, il a la taille d'un écran de cinéma et un prix qui dépasse le million d'euros.