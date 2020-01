CES de Las Vegas : ces inventions françaises qui pourraient bientôt faire partie de notre quotidien

Le CES de Las Vegas est le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Des entreprises françaises y participent. Tapis de bain équipé de la technologie de prise d'empreintes de pieds, rasoir connecté permettant d'échanger votre expérience de rasage, ou encore revêtement pour télécharger tous vos appareils mobiles... Nos petits poucets y profitent d'une vitrine internationale pour leurs dernières trouvailles.



