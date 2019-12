Ces gadgets de demain qui nous aideront à comprendre des langues étrangères

Les nouvelles technologies vont nous faciliter l'existence à bien des niveaux. Bientôt, le fait de ne pas parler une langue étrangère ne sera plus un frein pour voyager. Lunettes équipées de micro et d'un logiciel de traduction ou oreillettes connectées à une application mobile... Nous vous montrons dans la vidéo ci-dessus des gadgets qui vont intéresser tous ceux qui ne maîtrisent pas les langues étrangères.



