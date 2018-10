Ces vidéastes amateurs vous intéressent aux maths, à la philo, aux sciences... : et si le meilleur prof s'appelait YouTube ?

"Rien n'est trop compliqué, tout peut être compris, à condition que ce soit exprimé clairement", résume Bruce Benamran. Ce quadragénaire au look décontracté est devenu le plus populaire des youtubeurs scientifiques français. Sa chaîne "E-penser", qu’il a fondée en août 2013, a passé le cap du million d’abonnés et cumule plus de 84,5 millions de vidéos vues.





Bruce Benamran raconte avoir lancé cette chaîne consacrée à la vulgarisation scientifique après avoir constaté l’absence de contenu en français sur ce thème. Et son ton décalé ne séduit pas uniquement un public jeune et connecté. "J'ai 40 % d'abonnés de plus de 45 ans. J'en suis assez fier", atteste-t-il. Il a par ailleurs publié deux ouvrages de vulgarisation : Prenez le temps d'e-penser, tome 1 et 2 (aux éditions Marabout). Et à l'automne 2015, il a fait la première partie de l’Exoconférence d’Alexandre Astier.