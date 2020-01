Chargeurs de remplacement pour smartphone : attention danger !

Après les avoir démontés, inspectés et testés, l’UFC-Que Choisir a constaté de nombreux défauts de sécurité et d’informations apparaissaient sur la majorité d’entre eux.

Seulement quatre modèles répondent aux normes applicables. Mais d'autres présentent des absences d'information, mais pas de risques. Le chargeur classique d'iPhone d'Apple (25 €), par exemple, fait partie d'une liste élargie de produits qui ont "négligé leurs obligations de marquage". Parmi les véritables récriminations faites aux autres produits : le défaut d’instructions de sécurité, des erreurs de conception ainsi que des risques pour les utilisateurs. Ces deux derniers points concentrent d’ailleurs la majorité des défauts constatés, pouvant même provoquer de sérieuses menaces pour les consommateurs comme des départs d’incendie domestique ou a minima un endommagement de leur appareil.

L’UFC-Que Choisir a décidé de saisir la DGCCRF pour procéder à des contrôles plus soutenus de ces produits et demande le retrait et le rappel des produits pointés du doigt par l’étude en raison de leur dangerosité. Plus globalement, l’association recommande de ne pas laisser son smartphone en charge toute la nuit, de ne pas le laisser en charge posé sur un tissu ou une couverture. Si vous êtes possesseurs d’un des chargeurs pointés du doigt, n’hésitez pas à le rapporter si vous l’avez acheté dans les 30 derniers jours.