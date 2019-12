L'ASTUCE GEEK - Comment connecter votre smartphone à la télévision

Pendant longtemps, connecter ordinateur, mobile ou tablette à un téléviseur a relevé du défi technique. Connectiques pas toujours compatibles, adaptateurs souvent fort chers et câblerie disgracieuse étaient autant d'obstacles. Côté téléviseurs, l'arrivée du HDMI, qui sait transporter à la fois l'image et le son, a largement arrangé les choses. Un élément fondateur suivi d'une seconde grande vague d'innovation quand les télés sont devenues connectées, ouvrant la porte à des connexions sans fil et à des services en tous genres.

Avant de se perdre dans l'infinité en technicolor des moyens de connexion sans fil entre smartphones et téléviseurs, un rappel : sur iPhone comme sur Android, l'essentiel des modèles permettent une connexion filaire, à condition de trouver le câble adéquat. Côté simplicité, avantage à la marque à la pomme : pour tous les modèles depuis l'iPhone 5 et l'arrivée du connecteur Lightning, il existe un adaptateur Lightning-HDMI , disponible pour une cinquantaine d'euros. Vous pouvez également trouver des clones bien moins chers dans l'essentiel des magasins en ligne.

C'est quand on passe au sans fil que les choses se compliquent un peu, ou pas. Peut-être votre téléviseur et votre smartphone sont-ils déjà faits pour s'entendre ? Exemple : si tous deux sont signés Samsung, il y a toutes les chances que vous puissiez utiliser AllShare Play. Auparavant dénommée Samsung Link, cette application est normalement installée par défaut. Le protocole de connexion "maison" du constructeur coréen s'utilise pour partager sur l'écran les photos et vidéos stockées dans votre mobile. L'application SmartThings de Samsung permet aussi, tant sous Android que sous iOS, de faire se parler le petit écran et le grand, à condition que ce dernier soit lui-même un Samsung.

Pour le reste, il va falloir trouver quelle lingua franca va connecter vos deux appareils. Côté iPhone, peu de choix par défaut, la technologie maison, c'est AirPlay 2, tant pour la musique que pour la vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple a ouvert son standard aux fabricants de téléviseurs. Depuis 2019, on trouve donc des écrans signés Samsung, Sony, et LG qui intègrent AirPlay 2. Dans ce cas, les choses sont simples : pour jouer une vidéo Youtube, Netflix ou évidemment Apple TV+ sur votre téléviseur, lancez-là sur l'iPhone. Il suffira alors de cliquer sur la petite icône AirPlay (qui représente un écran) pour choisir votre télé dans la liste des appareils proposés. Vous pouvez également projeter le contenu de l'écran de l'iPhone vers le téléviseur, en choisissant l'option "Recopie de l'écran".

Si votre téléviseur ne parle pas couramment l'AirPlay 2, et que vous voulez rester dans le monde Apple, il vous faudra acheter le boîtier Apple TV (à partir de 159 euros). Il fera le lien avec n'importe quel téléviseur, apportant au passage toute une série de services complémentaires. De quoi rendre "smart" une télé qui ne l'était pas.