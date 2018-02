VIDÉO - Comment Facebook développe son intelligence artificielle : rencontre avec Antoine Bordes

LCI : En quoi consiste votre travail exactement ?

Antoine Bordes : J’ai rejoint le laboratoire d’IA de Facebook à Paris il y a quatre ans. D'abord, en tant que chercheur en intelligence artificielle sur toutes les questions liées au traitement du langage et des systèmes de dialogue ou de question-réponse. Il y a un an, j’ai pris la direction du laboratoire. Il faut savoir tout d'abord que les chercheurs décident eux-mêmes sur quoi portent leurs recherches. Nous travaillons notamment sur le traitement de la vidéo. Le but est d’essayer de développer des systèmes qui comprennent la vidéo, voire même qui soient capables de prédire la suite d’une vidéo. Il y a aussi tout un champ de recherches sur le dialogue et la compréhension fine du langage. L'idée est de développer des systèmes pour permettre à des machines de converser avec les humains de manière plus naturelle. Enfin, nous essayons de développer un système capable de raisonner et de comprendre le monde. Mais sur ce point précis, nous n'en sommes qu'au tout début.

LCI : La numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, a profité d'une visite à Paris pour annoncer que l'entreprise allait investir 10 millions d’euros supplémentaires dans le laboratoire de recherche en IA de Paris. Qu’allez-vous faire avec tout cet argent ?

Antoine Bordes : Nous souhaitons doubler le nombre de chercheurs permanents. Le laboratoire est composé actuellement de 30 chercheurs et de 10 étudiants qui effectuent leur doctorat. Nous allons donc passer de 30 à 60 chercheurs, et atteindre un chiffre de 40 étudiants en thèse, soit une centaine de personnes au total d'ici 2022. Les 10 millions d'euros ne vont pas être injectés dans le laboratoire, ils vont servir pour la recherche publique française, notamment dans l'achat de machines de calcul afin que les laboratoires académiques puissent mener leurs recherches de manière plus performante. Une partie de l'argent va également être utilisée pour constituer des corpus de données étiquetées. Enfin, il va servir à financer des parcours d’excellence pour que des étudiants puissent faire de la recherche en IA.

LCI : Qu’a déjà utilisé Facebook dans vos recherches ?

Antoine Bordes : Une partie des travaux que nous menons au sein du laboratoire a eu un impact assez immédiat sur Facebook, notamment sur la reconnaissance d'images. Un autre bon exemple, c’est la traduction. Plusieurs milliards de traductions sont effectuées quotidiennement sur le site de Facebook. Il y a une équipe produit qui gère en interne l’outil de traduction qui est utilisé pour cela. Néanmoins, la traduction n’est pas parfaite, comme vous avez pu le remarquer. Une équipe de recherche au sein du laboratoire essaye de rendre l’outil plus performant pour qu'il fonctionne, par exemple, avec des langues plus rares.