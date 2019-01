VIDÉO - Connaissez-vous "Is It Love ?", l'appli aux 40 millions de téléchargements qui remet le roman-photo à l'honneur

Les deux Montpelliérains ont eu le nez creux avec l’idée pas banale d'Is It Love ? "Je me suis penchée sur l’offre de jeux mobiles et d’applis ludiques faites pour les femmes", explique la fondatrice de 1492 Studio. "A l'exception de Candy Crush et des puzzle games, il n’y avait pas grand-chose en format court pour passer le temps. Et c’était l’époque du succès fulgurant de la saga 50 Nuances de Grey, une littérature très prisée du lectorat féminin. Alors, nous avons réfléchi à un concept mixant cet univers et celui des Otome Games, des jeux romantiques pour jeunes filles qui connaissent un succès fou au Japon."





Ainsi naît Is It Love ?, jeu épisodique interactif se déroulant dans un univers romantique, sorte de version moderne des romans d’amour. La dizaine d’applis se répartit en trois univers différents autour de l'entreprise (Carter Corporation), des vampires façon Twilight (Mystery Spell) et du milieu hospitalier rappelant celui de Grey's Anatomy (le tout nouveau Blue Swan Hospital). Des jeux assez simples et courts avec des choix à faire qui vont influencer le déroulé de votre histoire et le rapport entre les personnages. Chaque appli s'enrichit d'un nouvel épisode toutes les deux à trois semaines.