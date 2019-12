Construction automobile : quand la réalité virtuelle révolutionne le design

De moins en moins de dessins au feutre, mais de plus en plus au stylet et même avec des manettes. Avec la réalité virtuelle, les ingénieurs des groupes automobiles n’ont plus besoin d'attendre la construction d’une voiture pour en vérifier toutes ses proportions et l’esthétisme. Casque sur la tête, ils la voient désormais se construire en direct, et en 3D qui plus est !

Une gente à embellir, un rétroviseur à relever… : autant de petits détails qui peuvent ainsi être peaufiner immédiatement. Cinq petites minutes suffisent pour réaliser les modifications. Ce gain de temps donne plus de liberté qu'avant dans la création. "Maintenant, nous pouvons faire beaucoup plus de propositions, proposer beaucoup plus d’alternatives. Donc cela donne du choix. Cela donne aussi matière à comparaison et cela donne des certitudes" explique à TF1 Laurent Duquenne, responsable Design numérique chez Citroën. Des certitudes qui permettent ensuite de réaliser des économies. Auparavant, il fallait en effet produire une dizaine de maquettes grandeur nature en argile d’un véhicule. Désormais, deux ou trois suffisent.